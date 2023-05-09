Akşener, Giresun’da: Hayatımda böyle bir seçime ilk defa gidiyoruz

Giresun’da vatandaşlara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hayatımda böyle bir seçime ilk defa gidiyoruz” diyerek “Bakın bu bizim son seçimimiz. Bakın bu seçimin ardından yargı nefes alacak, israf son bulacak. Bunun tam tersi olduğunda bunun dışında asla bir şey konuşulmayacak” dedi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne kısa bir süre kaldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun’da vatandaşlara seslendi. "Hayatımda böyle bir seçime ilk defa gidiyoruz” ifadelerini kullanan Meral Akşener, yıldır aktif siyasetin içindeyim, 50 yıllık siyasi bir hafızam var. Seçim, seçmenin bayramıdır. Biz bir seçime gidiyoruz. Seçmen hepimizin velinimetidir” dedi.

Sayın Kılıçdaroğlu için bir pankart açmışlar, 'Karı gibi mutfağa gireceğime arı gibi çalışırım' yazıyor. Ayıptır be ayıptır. Sizi de bir ana doğurdu. Bir de karı diyorlar, keşke bir karı olabilseniz. Bitmedi.

Akşener, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Fındığa 4 doların altında fiyat verilmeyecek ve fındık bahçeleriniz gençleştirilecek. Mera kanunu yeniden gözden geçirilecek, tapuyu hak edenlere gereken yapılacak.

14 Mayıs Anneler Günü aynı zamanda. Ben şimdiden Anneler Gününüzü kutluyorum ve 14 Mayıs'ta ben de bir anneyim; tüm annelerden tüm kadınlardan oy bekliyorum.

Bakın bu bizim son seçimimiz. Bakın bu seçimin ardından yargı nefes alacak, israf son bulacak. Bunun tam tersi olduğunda bunun dışında asla bir şey konuşulmayacak. Buradan AK Partili ve MHP'li seçmenlere sesleniyorum. 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum, İYİ Parti'ye oy istiyorum.

Beni ve Kılıçdaroğlu'nu, Allah, sizlerin karşısında mahcup etmesin. Türkiye için istihdam yaratacağız. 82 puanla gençlerin elendiği, 52 puan alanların atandığı torpil dönemi bitecek. Ev kadınlarımıza 2 bin 500 TL her ay ödeme yapacağız. Tarıma dair de çok önemli kararlarımız var. Pandemide gördük ki gıda beka meselesidir”