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  3. 26 Şubat 2021 13:16

Akşener Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 25 Şubat 1992 yılında Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden Azerbaycan Türkleri için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Akşener Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı
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25 Şubat 1992'de Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde katledilmesinin üzerinden 29 yıl geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden Azerbaycan Türkleri için "Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener'in paylaşımı şu şekilde:

"25 Şubat 1992, saat 23.00, Hocalı...

Çocuk, kadın, yaşlı gözetmeksizin savunmasız kardeşlerimize yapılan saldırı, 

Bugün hâlâ yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor.

29 yıl önce #HocalıKatliamı’nda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum."

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