Akşener Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

25 Şubat 1992'de Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde katledilmesinin üzerinden 29 yıl geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden Azerbaycan Türkleri için "Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener'in paylaşımı şu şekilde:

"25 Şubat 1992, saat 23.00, Hocalı...

Çocuk, kadın, yaşlı gözetmeksizin savunmasız kardeşlerimize yapılan saldırı,

Bugün hâlâ yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor.

29 yıl önce #HocalıKatliamı’nda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum."