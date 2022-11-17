İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin en iyi siyasi kafa avcısıyım. Teknik kadromuz fevkalade" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İzmir programı kapsamında Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıya Akşener'in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, GİFED Başkanı Huriye Serter katıldı.

'FİNANS KURMAKTA ÇOK ZORLANDIK'

Girişimci iş kadınlarıyla birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyduğunu aktaran Akşener, "Bizim partimiz bir start-up, küçük bir girişimcilik organizasyonu. Başındaki kişi kadın. Yönetim kurulu başkanı bir kadın ve finans kurmakta çok zorlandık. Sonra melek yatırımcı sıfırdı. Kenarına biriktirdiği ölümlük parasını veren kadınlar oldu. Bu başka bir şey. Sabit seçmenimiz de yoktu. Çünkü seçmen de paylaşılmış" dedi.

'BU BİR MUCİZEDİR'

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim için müşteri velinimettir. Kendiniz partinize seçmen organize etmek durumundasınız. Bugün Türkiye'nin en başarılı start up'ıyız. Seçmenin ayağına gidip, mutlu etmeye çalışarak, 'Odağımız seçmen' diyerek ürettiğimiz bu fikri, seçmene ulaştırdık ve bugün itibarıyla 81 ilde bayilikleri olan, ilçelerimizin tamamında alt bayilerin olduğu, satış elemanların olduğu il ve ilçe teşkilatlarımızın yöneticilerinden bahsediyorum ve her birinin başarı öyküsünün ne kadar seçmen kazandırdığıyla ölçüldüğü bir sistemimiz var. İlk seçimden sonra devletten 37 milyon TL sizin vergilerinizle para aldık. Bu, bir mucizedir"

'TÜRKİYE'NİN EN İYİ SİYASİ KAFA AVCISIYIM'

Partinin teknik kadrosuna değinen Akşener, "Türkiye'nin en iyi siyasi kafa avcısıyım. Teknik kadromuz fevkalade. Bütün bunlar başarı öyküsü ama çok başarısız olduğum bir yer var. Kadın konusunda başarısız oldum. Kadın seçtirme konusunda başarısız oldum. Yüzde 25 kadın kotamız var. Bütün birimlerimizde yüzde 25 kadın kotasına uyuldu ama milletvekilliği konusunda maalesef başarısız oldum. Bu defa bunu çözeceğiz. Örneğin genç bir kadını, Uşak'ta birinci sırada aday gösterdik. 'Ben dururken onu nasıl aday gösterirsin?' diyen erkekler bir dayanışma gösterdi. Aday olan genç kadını seçtiremedik. Kadınlar arasındaki dayanışma çok düşük. Bunu nasıl çözeriz? Ona bakmamız lazım" diye konuştu.