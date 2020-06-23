Akşener ve Yavaş'tan baroları ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, oturma eylemindeki baro başkanlarını ziyaret etti.

Meclis grubundaki toplantısının ardından Akşener, eylem alanına geldi. Akşener, baro başkanları ile görüştü. Yapılanın hukuksuz olduğunu ifade eden Akşener, baro başkanlarının yanında olduğunu söyledi.

.Mansur Yavaş da baro başkanları ile bir süre sohbet etti. Yavaş gece baro başkanlarına gece yarısı çorba ve yağmurluk göndermişti.