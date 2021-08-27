Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zor soru

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sinop'taki esnaf ziyareti sırasında kendisine derdini anlatan vatandaşın isyanını gündeme taşıyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Durağan'daki emekli kardeşimin omzundaki vergi yükünü, ödeyemediği borcunu hiç mi düşünmüyorsun?" diye sordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri için Sinop’ta bulunan Akşener’e emekli olduğunu söyleyen bir vatandaş gelen elektrik faturasındaki KDV fiyatını göstererek, "Bu neyin nesi? Bu kadar soyma olur mu bu milleti?" diyerek isyan etmişti. Vatandaşın isyanı ettiği görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Akşener, "Durağan'daki emekli kardeşimin omzundaki vergi yükünü, ödeyemediği borcunu hiç mi düşünmüyorsun?" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Bir tarafta açlığın, diğer tarafta şatafatın hüküm sürdüğü bu düzenin artık devam etmeyebeğini belirten Akşener, "O sandık gelecek, bu ucube sistem gidecek!" dedi.

Akşener'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

Sayın Erdoğan;

Durağan'daki emekli kardeşimin omzundaki vergi yükünü, ödeyemediği borcunu hiç mi düşünmüyorsun?

Bir tarafta açlığın, diğer tarafta şatafatın hüküm sürdüğü bu düzen artık devam edemez, etmeyecek.

O sandık gelecek, bu ucube sistem gidecek!