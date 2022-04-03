Akvaryum Balığı Beslerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Akvaryum Balığı Beslemek pek çok kişinin hobisidir. Son dönemlerde de popülerliğini korumaktadır.

Akvaryumda birden fazla pek çok renkli ve özel cins balıkları bir arada besleyebilirsiniz. Evinizin havasını değiştireceğiniz büyük ve renkli akvaryumlarda beslediğiniz balıklar da en yakın dostunuz haline gelecek. Sizler de evinizde akvaryumda balık beslemek istiyorsanız bazı noktalara dikkat etmenizde yarar olacaktır. Akvaryumun temizliği, besleğiniz balıkların cinsine göre beslenmesi ve bakımı gibi tüm detaylar sayesinde balıklarınız daha uzun süre ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilecektir.

Balık Tercihi

Akvaryum içerisinde beslemek için her balık türünü tercih edemezseniz. Ayrıca bazı balık türlerini aynı akvaryum içerisinde de beslemeniz mümkün değildir. En çok tercih edilen akvaryum balıklarını sizler için listeledik:

Japon Balıkları

Gold Fish ismi ile tanınan Japon balıkları ülkemizde en çok tercih edilen akvaryum balığı olarak tanınır. En popüler akvaryum balıklarından biri olan Japon balıkları hem ot hem de et ile beslenebilmektedir. Ayrıca 4 ile 6 yıla kadar yaşayabilmektedirler.

Lepistes

Pek çok farklı balık türü ile bir arada yaşayabilen Lepistes balıkları kendi cinsi ile de bir arada toplu olarak yaşayabilmektedir. Akvaryumda yaşamak için en uygun yapıya sahiptir. Üreme süreleri 3 haftada bir olan Lepistes balıklar, ayrıca geniş akvaryumlarda yaşamayı severler.

Beta Balığı

Beta balığı , dış görünümleri ve güzellikleri ile en çok tercih edilen akvaryum balıklarından biridir. Diğer akvaryum balıklarına oranla daha zeki bir balık türü olduğunu söylemek mümkündür. Ortalama olarak iki yıl kadar yaşarlar.

Akvaryumda beslemek istediğiniz balıkları tercih ederken şunlara dikkat etmelisiniz:

Akvaryum balığı alacaksanız hareketli yapıdaki balık türlerini tercih etmelisiniz.

Yüzgeçlerinde hasar olmadığına ve bakımı için özel bir gereksinime ihtiyaç duyup duymadığına da dikkat etmenizde yarar olacaktır.

Akvaryumda farklı cins balıkları bir arada beslemeyi düşünüyor iseniz tüm balıkların birbirine zarar vermeden aynı akvaryumu paylaşıp paylaşmayacağını da araştırmalısınız.

Akvaryum Tercihi

Akvaryumda balık beslemeye karar verdikten ve balıklarınızı da seçtikten sonra onların sağlıklı bir şekilde yaşamaları için en uygun akvaryumu tercih etmelisiniz. Bunun için bazı kriterlere dikkat etmeniz gerekmektedir.

Akvaryum seçiminizde ilk olarak dikkat etmeniz gereken akvaryumun boyutudur. Bunun için besleyeceğiniz balığın türü ve sayısına dikkat ederek seçimlerinizi yapmalısınız.

Farklı cins balıkları aynı akvaryum içerisinde beslerken daha geniş kapasiteli akvaryumlara ihtiyacınız olabilir. Bunun için balıkların ihtiyaç duyduğu su oranını da göz önünde bulundurarak akvaryumun hacmini hesaplayabilirsiniz.

Akvaryumunuzun içerisinde balıkların yeteri kadar oksijen almasını sağlamanız onların sağlığı açısından ne önemli konulardan biridir. Yeterli filtrelemeyi sağlamak için ise en uygun hava motorunu veya akvaryum filtresini de akvaryum ile birlikte seçmelisiniz.

Balıklarının sağlıklı bir su içerisinde yaşamasını sağlamak için suyun sıcaklığını belirli bir derecede sabit tutmanız gerekir. Bunun için de yine akvaryum su ısıtıcılarını tercih edebilirsiniz.

Uygun büyüklükteki akvaryumu seçtikten sonra balıkların daha konforlu bir yerde yaşaması için akvaryum içini de dizayn etmeniz gerekir. Balıkların daha rahat bir şekilde yaşayabileceği şekilde kum, kayalar ve diğer dekor ürünlerini de almalısınız.

Akvaryum içerisine alacağınız tüm dekor ve diğer ürünlerin boyalı yapıda olmamasına dikkat etmelisiniz. Balıkların sağlığını yakından ilgilendirmektedir. Bunun için doğal olan midye kırıkları veya deniz ürünlerini seçmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Akvaryum Bakımı ve Balıkların Beslenmesi

Akvaryum balıklarının daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için akvaryum bakımına önem vermelisiniz. Akvaryum bakımı için dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

Akvaryumunun suyunu en fazla 4 günde bir olacak şekilde değiştirmelisiniz.

Akvaryumun suyunu değiştirirken kesinlikle balıkları çıkartmamalısınız. Ancak ayrı bir fanus içerisine alarak da temizliğini yapabilirsiniz.

Özellikle hava motoru kullanmak balıkların yeterli miktarda oksijen alabilmesi için oldukça önemlidir.

Akvaryum dışında balıklarınızı cam fanus içerisinde uzun saatler bekletmemeye özen göstermelisiniz.

Akvaryum içerisinde suyun sıcaklığının 16 ile 20 derece arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Akvaryum içerisine konacak olan kumun kristal kum olmasına dikkat etmelisiniz. Yumuşak ve kristal kumlar akvaryum balıkları için idealdir.

Akvaryumdaki balıkların beslenmesi için dikkat edilmesi gerekenler: