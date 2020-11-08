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  3. 08 Kasım 2020 22:59

Alaattin Çakıcı'dan Albayrak açıklaması

Organize suç örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giyen ve nisan ayında infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiğine yönelik iddialarla ilgili "Devlet ve milletimiz için bu istifa ile ekonomi düzelecekse hayırlara vesile olsun" dedi.

Alaattin Çakıcı'dan Albayrak açıklaması
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Organize suç örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giyen ve nisan ayında infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiğine yönelik iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Twitter’dan paylaşımda bulunan Çakıcı, “Devlet ve milletimiz için bu istifa ile ekonomi düzelecekse hayırlara vesile olsun” dedi.

 Çakıcı’nın mesajları şöyle:

Ciddi devlet adamları şartlar ne olursa olsun kişisel problemlerini devlet menfaatine devletimizin menfaati söz konusu olunca hükümet içerisindeki nefsi çekişmeler deepfrezde dondurulur. Devletimizin ve milletimizin ekonomik teminatı olan maliye bakanlığının uluslararası yıllardır ekonomik ilişkilerinden dolayı devam eden ekonomik bağlantılar da bir kopma olmaz başındaki kaptan gemiyi terk etmez. Eğer cidden devletin başındaki kaptan ikinci kaptan olana bir süre dinlen demişse normaldir. Görevinden alınma devletin menfaatine ise hayırlı uğurlu olsun. Muhalefet baskısından görev değişikliğine uğratılmışsa devletimizin başı Cumhur ittifakının yıllardır yıpratmak isteyen muhalefete şunu göstermiştir. Devletin bekası için gerekirse kolumu keserim, devlet ve milletimiz için bu istifa ile ekonomi düzelecekse hayırlara vesile olsun. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim

 muhalefet baskısından görev değişikliğine uğratılmışsa devletimizin başı Cumhur ittifakının yıllardır yıpratmak isteyen muhalefete şunu göstermiştir. 

Devletin bekası için gerekirse kolumu keserim, devlet ve milletimiz için bu istifa ile ekonomi düzelecekse hayırlara vesile olsun. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Alaattin ÇAKICI

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