  3. Alacak - verecek meselesinde kadın avukatı öldürüp, kız kardeşini de yaraladılar!

Bursa’da yaşanan korkunç olayda bir araçtan açılan ateş sonucu avukat olduğu öğrenilen bir genç kadın hayatını kaybederken kız kardeşi de ağır yaralandı. i iddiasıyla gerçekleştirilen saldırının tüm detayları haberimizde...

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir depoya düzenlenen silahlı saldırıda, kurşunların hedefi olan kadın avukat hayatını kaybetti, kardeşi ise yaralandı. Güvenlik güçleri, bir araçtan ateş açarak kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Olay, akşam saat 17.00 sularında Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir baba ve iki kızının bulunduğu depoya, plakası henüz belirlenemeyen bir araçla gelen şahıslar tarafından yaylım ateşi açıldı. Dışarıdan açılan ateş sonucu depoda bulunan kardeşlerden E.Ç. dizinden yaralanırken, avukat olduğu öğrenilen H.K. vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı.

Hastanede Acı Haber Geldi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan avukat H.K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı kardeş E.Ç.'nin ise sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre saldırının, taraflar arasındaki bir alacak-verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırganların kimliğini tespit etmek ve kaçan aracı yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA

Arka Sokaklar final mi yapıyor? 20 yıllık ekran efsanesi için karar verildi
Ekranların ödüllü güzel ve genç oyuncusu dev kadrolu diziyle anlaştı
Bahar havasına veda edin... Tüm Türkiye yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek!
Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
Cem Bölükbaşı ile aşkı bittiği iddia edilen Cemre Baysel'den dikkat çeken aşk hayatı açıklaması
Afra Saraçoğlu hakkında bomba aşk iddiası! Kopenhag tatilindeki sır isim ortaya çıktı!
Gülistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: ''Savcıya her şeyi anlatırım''
Japon devinden Türkiye'ye dev yatırım: Motosiklet fabrikasında üretim başladı
İzmir'de kahreden yangın: Baba hayatını kaybetti, diyaliz hastası engelli oğlu yaşam savaşı veriyor İzmir'de kahreden yangın: Baba hayatını kaybetti, diyaliz hastası engelli oğlu yaşam savaşı veriyor AK Parti ve MHP maden işçilerinin sorunları da araştırılmasın dedi! AK Parti ve MHP maden işçilerinin sorunları da araştırılmasın dedi! Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sürpriz iddia: AK Parti sandığa rötar mı yaptıracak ? Sahnelerin sevilen ismi Melike Şahin'den büyük sürpriz! Sahnelerin sevilen ismi Melike Şahin'den büyük sürpriz! Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta 115 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi Özcan Çakmak tahliye edidi! Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta 115 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi Özcan Çakmak tahliye edidi! Maden sahasında çığ faciası: 6 işçiden acı haber geldi! Maden sahasında çığ faciası: 6 işçiden acı haber geldi! İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' İstanbul'da intikam siparişi isyan ettirdi: ''Sinirden oturup yedim!'' ÇGD eski Genel Başkanı gazeteci Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti ÇGD eski Genel Başkanı gazeteci Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt İlyas Salman’dan kendisine ''çirkin'' diyen takipçisine tokat gibi yanıt Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi! Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru: 9 gollü dev maçta PSG, Bayern Münih'i devirdi!