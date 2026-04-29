Alacak - verecek meselesinde kadın avukatı öldürüp, kız kardeşini de yaraladılar!

Bursa’da yaşanan korkunç olayda bir araçtan açılan ateş sonucu avukat olduğu öğrenilen bir genç kadın hayatını kaybederken kız kardeşi de ağır yaralandı. i iddiasıyla gerçekleştirilen saldırının tüm detayları haberimizde...

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir depoya düzenlenen silahlı saldırıda, kurşunların hedefi olan kadın avukat hayatını kaybetti, kardeşi ise yaralandı. Güvenlik güçleri, bir araçtan ateş açarak kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Olay, akşam saat 17.00 sularında Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir baba ve iki kızının bulunduğu depoya, plakası henüz belirlenemeyen bir araçla gelen şahıslar tarafından yaylım ateşi açıldı. Dışarıdan açılan ateş sonucu depoda bulunan kardeşlerden E.Ç. dizinden yaralanırken, avukat olduğu öğrenilen H.K. vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı.

Hastanede Acı Haber Geldi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan avukat H.K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı kardeş E.Ç.'nin ise sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre saldırının, taraflar arasındaki bir alacak-verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırganların kimliğini tespit etmek ve kaçan aracı yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA