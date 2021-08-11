Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler!

Antalya'nın Alanya ilçesinde Afgan uyruklu 2 kişi Afganistan bayrağını göndere çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu video sosyal medyada büyük tepki topladı.

Türkiye'nin son günlerde en önemli gündemi Afgan ve Suriye uyruklu göçmenlerin durumu. Suriye'de meydana gelen iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen ancak özel gün ve bayramlarda ülkelerine giden Suriyeliler tepki çekerken bu kez Afganistan'da Taliban'ın katliamlarını öne sürerek kadın ve çocuk olmayan Afgan uyruklu kişiler kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışıyor.

Bazıları güvenlik güçleri tarafından yakalanırken bazıları ise kaçak yollarla ülkeye girmeyi başarıyor.

BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKTİLER

Bu kişilerden ikisi Antalya'nın Alanya ilçesinde tepki çeken bir harekette bulundu. Sosyal medyada viral olan videoda iki Afgan uyruklu kişi Afganistan bayrağını göndere çekerken görülüyor.