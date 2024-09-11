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Alanya'da denizde korkunç kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Alanya'da denizde korkunç kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tekne ile çekilen şişme bottan suya düşen bir kadın, oradan geçen başka bir teknenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Su sporlarının yapıldığı tekneye bağlanarak çekilen şişme bota binen Cennet A. (36), bir süre sonra dengesini kaybederek denize düştü.

Bu sırada parasailing (deniz paraşütü) yapılan başka bir tekne Cennet A.'a çarptı. Cennet A., çevredekilerin de yardımıyla bota alınarak karaya çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Cennet A.'nın cesedi, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Etiketler Alanya bot kazası Antalya bot kazası
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