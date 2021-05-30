Alarmı çalan bankada polisleri bile şaşırtan görüntü

İstanbul Arnavutköy’de gece saatlerinde bir bankanın alarmı çalınca polisler harekete geçti. Bankaya gelen ekipler gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Arnavutköy’de bulunan bir bankanın şubesinden alarm sesleri yükselmeye başladı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

BANKADAN ÇIKARTILDI

Şubeye giden polis ekipleri gördükleri manzara karşında şoke oldu. Ekipler alarmı çaldıranın içeride mahsur kalan bir kedi olduğunu görünce şaşırdı. İçeride mahsur kalan kedi polis ekipleri tarafından bankadan çıkartıldı.