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  3. 12 Aralık 2019 09:31

Albayrak: ''Merkez Bankası 2022’de İstanbul’da''

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, “Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınması 2022 yılında tamamlanacak” dedi.

Albayrak: ''Merkez Bankası 2022’de İstanbul’da''
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Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu’nda süren 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Albayrak, 200 binden fazla KOBİ ve esnafa bir kısmı Hazine tarafından karşılanacak şekilde 50 milyar liranın üzerinde kredi sağlandığını söyledi. 

Merkez Bankası’nın taşınmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Albayrak, şunları söyledi: “Merkez Bankası’nın bazı bölümlerinin İstanbul’a taşınması söz konusu. İstanbul sadece bir finans merkezi olarak değil, Türkiye ekonomisinin 3’te birinin merkezi olması nedeniyle küresel bir ekonominin merkezi olması nedeniyle, sadece 9/5 değil, 7/24 bazı piyasalarla, finansal kurumlarıyla uluslararası sektör ve firmaları ile hemhal olunmayı  gerektiren bir şehirdir. Merkez Bankası’nın bazı bölümleri İstanbul’a taşınacak. Bunu 2022 yılında tamamlayacağız.”

 

 

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