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Aldatıcı reklamın cezası katlandı

Aldatıcı reklamın cezası katlandı

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki uyuşmazlıkların parasal değerlerinin sınırları ile idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki uyuşmazlıkların parasal değerlerinin sınırları ile idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. Ülke genelinde yayın yapan kanal, tüketiciyi aldatan reklam verirse 622 bin 853 lira idari ceza ödeyecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel TV aracılığı ile yapılmışsa 31 bin 136, ülke düzeyinde yayın yapan TV aracılığıyla gerçekleşmişse 622 bin 853 liraya yükseltildi.

Gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatına yönelik yasağa uymayanlar hakkında her bir işlem başına, 15 bin 566 lira idari para cezası verilecek.

Etiketler aldatıcı reklam ceza aldatıcı reklam cezası
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