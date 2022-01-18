Aldatma şüphesiyle 2 kişiyi öldürdü: Kuzenim sırıtınca kendimi kaybettim

Zonguldak'ta eşinin kendisini aldattığından şüphelenip, dedikoduları sorduğu kuzeni ve arkadaşını öldüren zanlının yargılanmasına devam edildi.

Olay, geçen yıl 25 Mayıs'ta Birlik Mahallesi, Ulubatlı Hasan Sokak'ta meydana geldi. Maden işçisi Ali K., kuzeni Sercan K. ile arkadaşı Ferdi G. ile otomobilde tartıştı. Ali K., tabancasıyla Sercan K. ve Ferdi G.'e ateş etti. Sercan K. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Ferdi G. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ali K., 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşi N.K.'yi darp etti. N.K. komşularına sığınırken, Ali K. polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan Ali K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezası istemiyle ve eşi N.K.'ye karşı da 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

''EŞİMİN BUNU BİLMESİ...''

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanık Ali K., ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya K.'ın yanı sıra eşi N.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Ali K., N.K. ile 5 yıldır evli olduklarını söyledi. Ali K., eşinin sosyal medya hesabında gördüğü bir mesajın ardından içine aldatılma kuşkusu düştüğünü belirterek "Bir zaman sonra Ferdi ve Sercan ile İstanbul'a gittik. Israrları üzerine eğlence kulübünde eğlendik. Zonguldak'a döndüm ancak onlar orada kaldı. Bir hafta sonra eşimle tartışırken bu konuyu açtı. Bunu bilmesi, onlarla görüştüğünü kanıtlıyordu" dedi.

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''DEDİKODULARI SORMAK İÇİN DÜKKANA GİTTİM''

Eşinin kendisini aldattığına yönelik duyumlar aldığını anlatan K. "İçim rahat değildi. Eşimle bu yüzden sürekli kavga ediyordum. Hatta eşimle gezmek için İstanbul'a gittik. 15 gün kaldık ve yeni sayfa açalım dedik. İçkiyi, uyuşturucuyu bırakacağımı söyledim. Hatta bir süre bir şey içmedim. Psikoloğa da gittim. Olay günü, çıkan dedikoduları sormak için Ferdi'nin dükkanına gittim. Dükkan kalabalık olduğu için aracına bindik ve bizim mahalleye doğru gitmeye başladık" diye konuştu.

''KEŞKE KENDİ KAFAMA SIKSAYDIM''

Ferdi G. ile birlikte Sercan K.'ı almaya gittiklerini söyleyen K. "Aracın arka sağ koltuğunda oturuyordum. Sercan da yanımdaydı. Ferdi, Sercan'a gerçekleri söylemesini istedi. Sercan cevap vermeyerek sırıtmaya başladı. Ferdi'nin söylediklerini inkar etmeyip, kabullenme anlamında sırıtınca kendimi kaybettim. Pişmanım. Keşke kendi kafama sıksaydım" dedi.

Mahkemede ifade veren eşi N.K. ise aldatma iddialarını kabul etmedi. Eşini aldatmadığını söyleyen N.K., uyuşturucu etkisiyle aklında bu tarz düşünceler geçtiğini belirtti. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.