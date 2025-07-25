ALES sonuçları açıklandı
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ÖSYM, 6 Temmuz'da yapılan 2025-ALES/2 sınav sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesindeki "sonuç açıklama sistemi" bölümünden ulaşılabiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ALES sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.
Adayların bu sınavdan elde ettikleri puanlar, yalnızca lisansüstü program başvurularında değil; aynı zamanda öğretim görevlisi, okutman ve araştırma görevlisi gibi akademik kadrolara yapılacak başvurularda da geçerli olacak.
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