ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
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ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, internet sitesinden ve sosyal medyadan ALES 2 sonuçları açıklandı.
28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına bugün saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilirler.
ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.
Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
"28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ALES/3 ne zaman yapılacak ?
ALES/3 başvuru işlemleri 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.
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