Alevi öğrencileri hedef alan öğretmene soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, “Ankara’nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir” denildi.