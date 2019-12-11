  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Aralık 2019 17:44

Ali Ağaoğlu'nun 2.5 yıl hapsi isteniyor

Kadınlara yönelik söylediği hakaretlerden sonra kendisine dava açan eski CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer'e "Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum" diyen Ali Ağaoğlu'nun 2.5 yıl hapsi isteniyor.

Ali Ağaoğlu'nun 2.5 yıl hapsi isteniyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

'Çantalar değil ama kullananlar benim malım' diyerek kadınlara hakaret eden iş insanı Ali Ağaoğlu'nun başı dertte... Bu sözler üzerine hakkında suç duyurusunda bulunan eski CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer'e 'Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum' diyen Ağaoğlu, 2.5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, iki yıl önce BBC için hazırlanan belgeselin çekimi sırasında kameraya takılan kadın çantaları için “Çantalar değil ama kullananlar benim malım” diyen Ali Ağaoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ağaoğlu, Biçer’in suç duyurusunun ardından “Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum” diyerek ikinci bir skandala imza attı. Eski vekil, bu sözler üzerine Ali Ağaoğlu hakkında bir kez daha şikayetçi oldu.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Soruşturma başlatan savcılık, tarafları uzlaşmaya çağırdı. Herhangi bir uzlaşma sağlanamayınca Ali Ağaoğlu hakkında, ‘hakaret’ suçundan 2.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ağaoğlu’nun önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çanta , ali ağaoğlu , hapis , tur yıldız biçer
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM