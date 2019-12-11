Ali Ağaoğlu'nun 2.5 yıl hapsi isteniyor

'Çantalar değil ama kullananlar benim malım' diyerek kadınlara hakaret eden iş insanı Ali Ağaoğlu'nun başı dertte... Bu sözler üzerine hakkında suç duyurusunda bulunan eski CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer'e 'Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum' diyen Ağaoğlu, 2.5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.



Eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, iki yıl önce BBC için hazırlanan belgeselin çekimi sırasında kameraya takılan kadın çantaları için “Çantalar değil ama kullananlar benim malım” diyen Ali Ağaoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ağaoğlu, Biçer’in suç duyurusunun ardından “Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum” diyerek ikinci bir skandala imza attı. Eski vekil, bu sözler üzerine Ali Ağaoğlu hakkında bir kez daha şikayetçi oldu.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Soruşturma başlatan savcılık, tarafları uzlaşmaya çağırdı. Herhangi bir uzlaşma sağlanamayınca Ali Ağaoğlu hakkında, ‘hakaret’ suçundan 2.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ağaoğlu’nun önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.