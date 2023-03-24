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Ali Erbaş: Depremzede hacı adayları kesin kayıt haklarını erteleyebilecek

Ali Erbaş: Depremzede hacı adayları kesin kayıt haklarını erteleyebilecek
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2023 yılı haccı için düzenlenen kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac için kesin kayıt hakkı elde eden 11 ildeki depremzede hacı adaylarının arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılı haccı için düzenlenen kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerdir." bilgisini paylaştı.

Etiketler Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Depremzede
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