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Ali Erbaş'tan hac açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacca gidilip gidilmeyeceği ile ilgili olarak, "Dua edelim inşallah imkanlar oluşsun, hiç olmazsa bir miktar Müslüman hacca gidebilsin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nda düzenlenen 'Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac' konulu Uluslararası Hac Sempozyumu'nun açılışında konuştu.

Ali Erbaş, geçen yıl sadece Suudi Arabistan'da yaşayan çok az sayıda kişinin hac ibadetini yapabildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

 "2021 yılında hacca gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz, bilemiyoruz. Dua edelim inşallah imkanlar oluşsun, hastalık ortadan kalksın veya azalsın ve hiç olmazsa dünyanın her yerinden bir miktar Müslüman hacca gidebilsin. Bunun için hem tedbir hem duaya devam etmeliyiz." 

Etiketler hac açıklama ali erbaş
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