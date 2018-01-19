Ali Özdemir cinayetinde flaş gelişme

Bodrum’da işadamı Ali Özdemir’in ortağı Mustafa Özbelen tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan fail Mustafa Özbelen ve kayınpederi Arif Sobacı tutuklandı.



Bodrum’da işadamı Ali Özdemir’in ortağı Mustafa Özbelen tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Fail Mustafa Özbelen ve kayınpederi Arif Sobacı “tasarlayarak adam öldürmek” suçundan tutuklandı. Kayınvalide ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Mustafa Özbelen’in eşi Fatma Özbelen ve diğer zanlıların adliyedeki işlemleri devam ediyor.