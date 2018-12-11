Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök hayata gözlerini yumdu.

Geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Cankurt da Ali Dinçkök'ün kolon kanserine yakalandığını ve durumunun kritik olduğunu yazmıştı.

Ali Raif Dinçkök kimdir?

Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök, 1944 yılında İstanbul’da doğdu

Ali Raif Dinçkök, lise öğrenimini Avusturya Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

İş hayatına Akkök Şirketler Grubu’nda başlayan Ali Raif Dinçkök, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı görevinin yanısıra ve diğer grup şirketlerinin yönetim kurullarında da görev yapmaktadır.

