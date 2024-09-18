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Ali Sabancı ailece geçirdikleri tekne kazasını ilk kez anlattı

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Antalya'da konuşan iş insanı Ali Sabancı, geçen yıl ailesiyle geçirdiği tekne kazasından 9 gün sonra hastanede uyandığını belirterek, "Başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum" dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 11'inci olağan toplantısı, dün akşam saatlerinde bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Hulusi Şahin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, dernek üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı. 'Dün, Bugün ve Gelecek' konu başlıklı toplantıya, konuk konuşmacı olarak iş insanı Ali Sabancı katıldı. Toplantı ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek'in konuşmasıyla başladı. Özbek, "Geçmiş yıllardan beri izlediğiniz girişimcilik örnekleri, bugün tüm Türkiye'ye ilham oluyor. Böylesine özgün, yenilikçi bir girişimciyi burada görmekten dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diyerek, sözü Ali Sabancı'ya bıraktı.

Antalya'da konuşan iş insanı Ali Sabancı, geçen yıl ailesiyle geçirdiği tekne kazasından 9 gün sonra hastanede uyandığını belirterek, "Başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum" dedi.

'HER GEÇEN GÜN BÜYÜTMEMEYİ ÖĞRENDİM'

İş insanı Sabancı, "Sayın Valim sağ olun geldiniz. İzin verirseniz devlete sorayım. Şu kravatı çıkartabilir miyim, Sayın Valim. Şimdi ben buraya geldiğimde düşündüm, insanlar benden ne duymak istedi diye kendime sordum. Ben bir hesaba göre 55 yaşındayım, bir hesaba göre 13 aylığım. Şimdi ben 13 aylık gibi konuşmayacağım, 55 yaşında gibi konuşacağım" dedi.

Antalya'da konuşan iş insanı Ali Sabancı, geçen yıl ailesiyle geçirdiği tekne kazasından 9 gün sonra hastanede uyandığını belirterek, "Başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum" dedi.

Geçen yıl Yunanistan'da eşi ve çocuklarıyla geçirdiği bot kazasını anlatan Sabancı, "Şöyle anlatayım, motor kazası yaptım ben. Deniz motoru, ben sürüyordum. Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede, o zaman 20 ya da 22 yaşında, suya düştüler. Kayaya çarptık, suya düştüler ama kayaya çarpmadılar. Allah'ın işi bu 2 ekip vardı büyük teknede çalışan. Onların birinin omzu çıktı. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada, teknedekiler Allah rahmet eylesin, kayaya çarptı ölmüş. Ben tekneye bindiğimi de hatırlamıyorum. 9 gün sonra hastanede uyandığımda, başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum. 3-4 ay kadar hastanede kaldım. Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim. Öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz" dedi.

Toplantı, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek'in, Sabancı'ya hediye takdim etmesinin ardından sona erdi. (DHA)

DHA

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