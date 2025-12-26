Ali Sabancı ''geçinemiyorum'' dedi, sosyal medya karıştı!

ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, katıldığı bir etkinliğinde "geçinemiyorum" dediği açıklamasıyla damgasını vurdu.

ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fast Company Türkiye’nin İstanbul’da düzenlediği CEO Council etkinliğine katıldı.

Türkiye’nin en zenginleri listesinde 34. sırada yer alan ve toplam servetinin de 1 milyar dolar barajında olduğu bilinen Ali Sabancı'nın etkinlikteki açıklamaları olay oldu.

Sabancı yatırımlarıyla ilgili yaptığı açıklama sırasında "Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum. Dolayısıyla bunu çok doğru yapmak lazım. O insanların başka yere gittiklerinde yıldızlarını parlamaya devam etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Rauf Ateş’in sorularını yanıtlayan Ali Sabancı "Yönettiğimiz 9 milyar dolarlık varlığın yüzde 50'si yurt dışında" ifadelerini kullanarak "120-130 tane ortağımız var. Amerika’nın Batı yakasından, Afrika’dan Türkiye’ye kadar yatırım yapıyoruz. Bizim takipten yönettiğimiz varlığın yüzde 50’si yurt dışında. Biz takriben bir hesaba göre 9 milyar dolar varlık yönetiyoruz. Bunun yüzde 15’i kadar eski lafla 'başkasının parası.' 1 milyon dolar yatırım yapan da var, 500 milyon dolar yatırım yapan da var. Almanya’daki ekibimize yatırım yapıyoruz. Bunlar global oyuncular" dedi.