  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ali Sabancı ''geçinemiyorum'' dedi, sosyal medya karıştı!

Ali Sabancı ''geçinemiyorum'' dedi, sosyal medya karıştı!

Ali Sabancı ''geçinemiyorum'' dedi, sosyal medya karıştı!
Güncelleme:

ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, katıldığı bir etkinliğinde "geçinemiyorum" dediği açıklamasıyla damgasını vurdu.

ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fast Company Türkiye’nin İstanbul’da düzenlediği CEO Council etkinliğine katıldı.

Türkiye’nin en zenginleri listesinde 34. sırada yer alan ve toplam servetinin de 1 milyar dolar barajında olduğu bilinen Ali Sabancı'nın etkinlikteki açıklamaları olay oldu.

Sabancı yatırımlarıyla ilgili yaptığı açıklama sırasında "Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum. Dolayısıyla bunu çok doğru yapmak lazım. O insanların başka yere gittiklerinde yıldızlarını parlamaya devam etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Rauf Ateş’in sorularını yanıtlayan Ali Sabancı "Yönettiğimiz 9 milyar dolarlık varlığın yüzde 50'si yurt dışında" ifadelerini kullanarak "120-130 tane ortağımız var. Amerika’nın Batı yakasından, Afrika’dan Türkiye’ye kadar yatırım yapıyoruz. Bizim takipten yönettiğimiz varlığın yüzde 50’si yurt dışında. Biz takriben bir hesaba göre 9 milyar dolar varlık yönetiyoruz. Bunun yüzde 15’i kadar eski lafla 'başkasının parası.' 1 milyon dolar yatırım yapan da var, 500 milyon dolar yatırım yapan da var. Almanya’daki ekibimize yatırım yapıyoruz. Bunlar global oyuncular" dedi.

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı ayrılık iddialarını doğruladıVuslat Doğan ve Ali Sabancı ayrılık iddialarını doğruladıMagazin
Ali Sabancı ailece geçirdikleri tekne kazasını ilk kez anlattıAli Sabancı ailece geçirdikleri tekne kazasını ilk kez anlattıGündem

 

 

text-ad

Bu Haberleri Kaçırma...

Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı 16:12
Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı
Suriye'de camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var 16:06
Suriye'de camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızına ülkesinden talip çıktı 16:02
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızına ülkesinden talip çıktı
İstanbul donacak! Kar yağışı beklenen ilçeler açıklandı 15:34
İstanbul donacak! Kar yağışı beklenen ilçeler açıklandı
Güllü'nün ölümünde sis perdesini kaldıran rapor ortaya çıktı 15:14
Güllü'nün ölümünde sis perdesini kaldıran rapor ortaya çıktı
Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var! 15:03
Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var!
Erdoğan: ''Sağlıkta farklı bir ligdeyiz; parası olan değil, ihtiyacı olan erişiyor'' 15:01
Erdoğan: ''Sağlıkta farklı bir ligdeyiz; parası olan değil, ihtiyacı olan erişiyor''
Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu'nun son sağlık durumu belli oldu 14:56
Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu'nun son sağlık durumu belli oldu
Etiketler ali sabancı esas holding sabancı geçinemiyorum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi! En yüksek promosyonu veren banka değişti! Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi! En yüksek promosyonu veren banka değişti! Yandaş medyada kriz var: Hande Fırat ile Ahmet Hakan Coşkun ateşledi, Zafer Şahin itiraz etti Yandaş medyada kriz var: Hande Fırat ile Ahmet Hakan Coşkun ateşledi, Zafer Şahin itiraz etti Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Bilal Erdoğan'dan tartışma yaratacak ''yerli aydın'' çıkışı: 'Hamdolsun o aydın sınıf tasfiye oldu' Bilal Erdoğan'dan tartışma yaratacak ''yerli aydın'' çıkışı: 'Hamdolsun o aydın sınıf tasfiye oldu' Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var! Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de!
Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi! CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi! Ünlü sanatçının hatıralarıyla dolu ''Gönül Köşkü'' satışa çıkarıldı Ünlü sanatçının hatıralarıyla dolu ''Gönül Köşkü'' satışa çıkarıldı Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var! Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki korkunç olayda tüyleri diken diken eden itiraf Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki korkunç olayda tüyleri diken diken eden itiraf Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı Türkiye kara gömülecek! Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı Türkiye kara gömülecek! Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti! Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti!