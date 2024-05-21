Ali Yerlikaya'dan ''Ayhan Bora Kaplan'' açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığın üst düzey polislerle ilgili hazırladığı müfettiş raporunun cumartesi günü tamamlandığını ve pazar günü Başsavcılığa iletileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporunun cumartesi günü tamamlandığını, pazar günü de Başsavcılığa teslim edileceğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, "Rapor kriminal, jandarma birlikte çalıştı. Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık. Bundan sonrası yargıda." dedi.