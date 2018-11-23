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  3. 23 Kasım 2018 17:54

Alışveriş çılgınlığı ! Efsane Cuma izdihamı...

"Efsane Cuma" kapsamında indirimli mağazalara vatandaşlar akın etti.

Alışveriş çılgınlığı ! Efsane Cuma izdihamı...
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'Efsane Cuma' kapsamında indirimli mağazalara ilgi büyük oldu. Alışveriş çılgınlığı sırasında aynı ürün için birbirleriyle tartışanlar bile oldu.

Alışveriş sektöründe birçok firmanın yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği "Efsane Cuma" indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de başladı.

İstanbul'da bu sabah mağazalar doldu. Alışveriş merkezleri açılır açılmaz çok sayıda kişi indirimli markaların olduğu iş yerlerine hücum etti.

Alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da mücadele edenler de oldu.

O anlar alışveriş yapanlar tarafından kaydedildi.

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