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  3. 16 Ağustos 2018 18:12

Alışveriş merkezinde skandal !

Kastamonu'da bir alışveriş merkezinde, 33 yaşındaki bir kişinin kadınların etek altı görüntülerini çektiği iddiasıyla tutuklandı.

Alışveriş merkezinde skandal !
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Kastamonu’daki bir alışveriş merkezinde iddiaya göre; 33 yaşındaki N.B., kadınların etek altı görüntülerini çekti. Kadınların kabusu olan şahıs yakalanarak tutuklandı
 
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da bir alışveriş merkezinde iddialara göre, kadınların habersiz müstehcen görüntülerini çektiği gerekçesiyle 33 yaşındaki şüpheli şahıs N.B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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