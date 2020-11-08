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  3. 08 Kasım 2020 11:53

Aliyev açıkladı: Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Aliyev açıkladı: Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtarıldı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, ''28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak'' dedi.

azerbaycan , ermenistan , şuşa
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