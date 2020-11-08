Aliyev açıkladı: Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtarıldı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardığını açıkladı.
Aliyev, ''28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak'' dedi.
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