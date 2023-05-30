Alkol masasında çocuğu dans ettirdiler! Valilik harekete geçti

Kayseri'de bir kız çocuğunun alkol masasına çıkartılıp dans ettirilmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kayseri'de küçük yaştaki kız çocuğunun içki masasında dans ettirildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiler üzerine harekete geçen Valilik, gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında, yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek, gerekli işlemler başlatılmıştır."