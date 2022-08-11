Alkole yine yeniden zam geldi!
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Pernord Ricard grubu içkilere zam geldiğini bildirdi.
Enflasyon ve hayat pahalılığının her geçen gün büyüdüğü Türkiye'de zam haberleri bitmek bilmiyor.
Son olarak Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Pernord Ricard grubu içkilere zam geldiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aybaş, ''Chivas 25 yıllık 500 TL zam diğerlerine 100 TL oranında zam geldi'' ifadelerini kullandı.
Aybaş'ın paylaştığı zamlı liste şöyle:
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