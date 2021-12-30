Alkollü çıkan sürücü şaşkına döndü: ''Ömrüm boyunca alkol kullanmadım''

İzmir'in Buca ilçesinde hayatı boyunca alkol kullanmadığını öne süren kişinin ehliyetine, polis uygulama noktasında yapılan ölçümde alkollü çıkmasının ardından el konuldu. Ömrü boyunca alkol kullanmadığını belirten adamın yapılan kan testinde de alkol bulgusuna rastlanmadı.

Olay, 25 Aralık günü saat 03.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ayrımında meydana geldi. İddiaya göre pazarcılık yapan Mehmet Vefa D. (42), minibüsüne peynir yükleyip Alaçatı Pazarı'na doğru giderken polis çevirmesine takıldı. Alkol kontrolü yapan polis memurlarının uzattığı alkolmetreyi üfleyen D., 1,15 promil alkollü çıktı. Mehmet Vefa D.'nin ehliyetine el konuldu ve kendisine de bin 339 lira idari para cezası uygulandı. Bunun üzerine D., polis merkezine giderek ifade verdi.

HASTANEDE YAPILAN KAN TESTİNDE ALKOLE RASTLANMADI

Mehmet Vefa D., polis merkezinde verdiği ifadenin ardından savcılıktan alınan izin doğrultusunda Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kan verdi. Yapılan kan testinde D.'in kanında alkole rastlanılmadığı bulgusuna yer verildi. D., raporuyla birlikte konuyu yargıya taşıdı.

"BEN HAYATIM BOYUNCA ALKOL ALMADIM, AĞZIMA İÇKİ SÜRMEDİM"

Daha önce hiç alkol kullanmadığını, yüksek promille alkollü çıktığını duyunca da hayatının şokunu yaşadığını söyleyen Mehmet Vefa D., "Olaydan yaklaşık 2 saat sonra, savcılıktan alınan izin doğrultusunda Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek kan testi yaptırdım. Yapılan kan testinde alkollü olmadığım anlaşıldı. Hastaneden aldığım raporla birlikte yeniden polis merkezine giderek, el konulan ehliyetimi almak istedim ancak süreç uzadı" dedi.

"ALKOLMETRE CİHAZINDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Müvekkilinin alkolmetre cihazının arızası nedeniyle mağdur olabileceğini düşündüğünü söyleyen Avukat Halil İbrahim D. ise, "Alkolmetre cihazından kaynaklandığını düşündüğümüz bir arıza nedeniyle bu tarz durumlar aslında sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Teknolojik cihazlar ne yazık ki böyle hatalar verebiliyor. Bu hataların en başında da ne yazık ki hatalı ölçümler geliyor. Biz alkolmetrenin gerekli kalibrasyon yapılmadan kullanılması nedeniyle böyle bir hata verildiği kanaatindeyiz. Bunu da destekleyen bir sağlık kurumu raporu var elimizde. Dava dilekçelerimizi hazırladık ve dava yoluna müracaat edeceğiz" diye konuştu.

İHA