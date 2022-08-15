Alkollüyken ölümlü kazaya karışan kaymakama yeni görev

Diyarbakır'da alkollü kullandığı araçla 13 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne neden olan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, tutukluluğu devam ederken Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil-Batman Karayolu'nun kesiştiği noktadaki trafik ışıklarında 15 Temmuz'da Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Ç.'ye, ardından da başka bir araca çarpmıştı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Yaralanan Ç. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 0.27 promil alkollü çıkan Kaymakam Sinanoğlu tutuklanmıştı.

TUTUKLU BULUNURKEN ATAMASI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nde Bismil'de devlete ait resmi aracı alkollü kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Ç.'ye çarpıp ölümüne neden olan ve tutuklu bulunan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

Kararname ile Sinanoğlu'nun yerine ise Ağrı'nın Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar atandı.

İHA