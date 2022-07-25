''Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu'' anketi sonuçlandı

Yüksek enflasyon ile birlikte A'dan Z'ye gelen zam üstüne zamlar nedeniyle ay sonunu getiremeyen vatandaşa ekonominin son durumu soruldu, sonuç bu oldu.

Ipsos'un yaptığı son iki araştırma Türk halkının ekonomiye olan güveninin çok düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. Avrupa ülkelerindeki ekonomik krizle karşılaştırılan Türkiye'nin gerçek ekonomisinin çok daha kötü durumda olduğu anket katılımcılarının verdiği yanıtla anlaşıldı.

'EKONOMİ İYİ GİDİYOR' DİYENLERİN ORANI YÜZDE 14

Ipsos araştırmasına katılan katılımcıların yüzde 86'sı "Ülkenizde ekonominin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna "kötü" yanıtını verirken, "iyi" yanıtını verenlerin oranı yüzde 14'te kaldı.

2012 YILINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SKOR

Öte yandan Ipsos araştırmanın bilgi notunda bunun Türkiye için araştırmanın yapılmaya başladığı 2012 yılından beri ortaya çıkan en düşük skor olduğunun altını çizdi. Türkiye'de temmuz itibarıyla yaklaşık iki kişiden biri fakirlik endişesi yaşıyor.

27 ülke vatandaşlarına ülkelerindeki en önemli sorunların sorulduğu araştırmada, fakirlik ve sosyal eşitsizlik konusunda Türkiye'de son 1 ayda endişe düzeyi 7 puan ile rekor seviyede arttı. Yüzde 46'lık skorla Türkiye, 27 ülke arasında sosyal eşitsizlik ve fakirlik endişesinin en yoğun olduğu ülke olarak dikkat çekti. Global ortalamada fakirlik endişesi yüzde 33.