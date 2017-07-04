Almanya'da pankart skandalı !

Almanya'da başbakanlık binası önünde lüks bir aracın önüne, "Bu aracı istiyorsan Erdoğan'ı öldür" pankartı asıldı.

Geçtiğimiz aylarda, PKK'lıların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başına silah dayatıldığı gösterinin gerçekleşmesine izin veren İsviçre yönetiminin ardından bu sefer de, Almanya bir skandala sahne oldu. Almanya'da Başbakanlık binası önünde lüks bir aracın önüne, "Bu aracı istiyorsan Erdoğan'ı öldür" pankartı asıldı.

Türkiye Almanya'ya nota verdi

"ERDOĞAN'I ÖLDÜR BU ARAÇ SENİN"

Türk düşmanlığında zirve yapan Almaya, en son Türk bakanların Almanya'da gurbetçilerle bir araya gelmesine engel olmuş, hatta bakanlarımızın ülkeden sınır dışı edilmesine varacak kadar antidemokratik yöntemlere başvurmuştu. Yeni skandal ise Almanya başbakanlık binası önünde yaşandı. Nazi'ler, "Erdoğan'ı öldür bu araç senin" yazılı pankart açtılar, Alman polisi ise sadece izlemekle yetindi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Almanya başkanlık binası önünde Erdoğan'ı öldürmek için çağrıda bulunan hatta araba hediye edenlerin yer aldığı video sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar tarafından büyük tepki aldı. Bazı kullanıcılar "Darbeci Sisi'yi kırmızı halı ile karşılayan Almanya, halkın büyük desteği ile seçilen Erdoğan'ı öldürmekle tehdit ediyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ALMANYA'DA VATANDAŞLARLA BULUŞMASI YASAKLANDI

G-20 Zirvesi için Hamburg'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Alman makamlar, Erdoğan'ın burada vatandaşlarla buluşmasına da yasak getirdi.

İSVİÇRE'DE DE ERDOĞAN KARŞITI PANKART AÇILMIŞTI

Terör örgütlerinin yuvası haline gelen İsviçre'de de Türkiye karşıtı skandal gösteri düzenlenmişti. Mart ayında düzenlenen gösteride açılan pankartta, Erdoğan'ın başına silah dayayıp 'öldürün' mesajı verildi. Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından İsviçre, uzun süredir örgüt üyelerine ev sahipliği yapıyor.