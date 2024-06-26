Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasında değişiklik

Almanya'da ülkedeki on binlerce Türk'ü de ilgilendiren yeni çifte vatandaşlık yasası yürürlüğe girecek.

Almanya'da koalisyon hükümetinin hazırladığı, vatandaşlığa geçişleri kolaylaştıran yeni Alman vatandaşlık yasası yarın yürürlüğe giriyor. Almanya Türk Toplumu (TGD), yeni yasa ile vatandaşlığa geçmek isteyenlerin sayısının rekor seviyeye ulaşmasını bekliyor. Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) verdiği demeçte, yasanın çifte vatandaşlığı mümkün kıldığını hatırlatarak, yıllık başvuru sayısının 50 bine ulaşabileceğini söyledi. Bu başvuruların değerlendirilmesinin uzun süreceğini vurgulayan Sofuoğlu, birçok kentte yabancılar dairesinden randevu almanın bile zor olduğunu belirtti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, başvuran birçok kişinin kafasında vatandaş olduktan sonra önümüzdeki seçimlerde oy kullanabilme düşüncesinin yattığını hatırlatan Sofuoğlu, "Bu nedenle siyasi partilere, başvuranların potansiyel seçmen olduğunu hatırlatmak ve kazanmak istiyorlarsa buna uygun siyaset yapma çağrısında bulunuyorum. Siyasi katılım için daha fazla olanak yaratılması ve ırkçılıkla ciddi biçimde mücadele edilmesi de buna dahil" dedi.

Öte yandan kısa bir süre önce yapılan bir araştırma, on binlerce kişinin Alman vatandaşlığına geçmek için beklediğini ortaya koydu. 1998 yılında göç alanında farklı konularda uzman yaklaşık 200 bilim insanının kurduğu Göç Konseyi'ne (RfM) bağlı Entegrasyon Medya Hizmeti'nin yaptığı araştırmaya göre, Almanya'da halihazırda 42 kentte Alman vatandaşlığına geçiş için yapılan 204 binden fazla başvuru halihazırda işlem sürecinde. Geçen yıl 45 kentte Alman vatandaşlığına geçiş için yapılan başvuru sayısı 126 bin, 2022 yılında ise yaklaşık 106 bindi. Araştırmaya göre bir başvurunun incelenerek karara bağlanması 3 ile 36 ay arasında değişiyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre geçen yıl 200 bin kişi Alman vatandaşlığına geçti. Bu, 2000 yılından beri kaydedilen en yüksek rakam. Alman vatandaşlığına başvuranlarda, Türkiye, Irak, Romanya ve Afganistan vatandaşları başı çekiyor.

YENİ VATANDAŞLIK YASASIYLA NE DEĞİŞECEK?

19 Ocak'ta Alman Meclisi'nde kabul edilen ve 27 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni vatandaşlık yasası, Alman vatandaşlığına geçecek olanların geldiği ülkenin vatandaşlığından çıkmasını şart koşmuyor. Alman vatandaşlığına başvurabilmek için Almanya'da sekiz yıl ikamet etme koşulu beş yıla indiriliyor. Uyum ve sosyal açıdan "özel başarı" gösterenler ise üç yılda vatandaşlığa geçebilecek.

Bunun yanı sıra Almanya'ya çalışmak amacıyla gelen ilk kuşak göçmenlerin vatandaşlığa geçişi de kolayşlaştırılıyor. Vatandaşlığa geçiş için getirilen Almanca dil bilgisi için yazılı sınavdan ilk kuşak göçmenler muaf tutulacak. Yeni yasa ile antisemitik, ırkçı, yabancı düşmanı veya diğer insanlık onuruna aykırı suç işleyenler, kadın-erkek eşitliği ve cinsel yönelimleri göz ardı edenler vatandaşlığa kabul edilmeyecek.

DW Türkçe