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  3. 16 Mart 2020 17:13

Almanya'dan gelen kadına koronavirüs karantinası

Konya'nın Ereğli ilçesinde yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan 68 yaşındaki kadın, Almanya'dan geldiğini belirtince karantinaya alındı.

Almanya'dan gelen kadına koronavirüs karantinası
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye başvuran H.S.(68) adlı kadın, 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtmesi üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı. 

Ereğli Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran H.S., 3 gün önce Almanya'dan geldiğini belirtti. Bunun üzerine H.S., 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Yapılan tetkikler sonucu sağlık durumunun netlik kazanacağı belirtildi. 

DHA

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konya , koronavirüs
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