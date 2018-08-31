Almanya'dan Türkiye'ye tehdit gibi sözler !

Rahip Brunson'un yargılanmasını bahane göstererek Türkiye'ye karşı düşmanca adımlar atan ve ekonomik savaş açan ABD Başkanı Trump'a Almanya da katıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas Ankara’da yapacağı görüşmelerde Türkiye’deki tutuklu Alman vatandaşlarını gündeme getireceğini açıkladı. Maas bu vakaların çözümünün ilişkilerin normalleşmesi için şart olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, gelecek hafta Ankara’ya yapacağı ziyarette, Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının durumunu gündeme getireceğini açıkladı.

"İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ İÇİN..."

Maas, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Viyana’daki toplantısında sırasında, gazetecilerin Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye’de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına atıfta bulunan Maas, “Bu vakaların çözüme ulaşması gerekiyor ve bu Almanya ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan bir adım olur” şeklinde konuştu.

"TOP ARTIK TÜRKİYE'DE"

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, yedi Alman vatandaşının hâlâ de cezaevinde tutulmasını Almanya’nın kabul edemeyeceğini açıkça ifade ettiğini belirtti. “Türkiye’nin normalleşme için gereken şartları yerine getirmesi” gerektiğini dile getiren Maas, bunun Türkiye ziyaretinde ele alınacak konulardan biri olacağını söyledi. Maas, “topun” artık Türk tarafında olduğunu sözlerine ekledi.

50 ALMAN TÜRKİYE'DE CEZAEVLERİNDE

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından verilen bilgilere göre, Türkiye’de 50 Alman vatandaşı cezaevinde bulunuyor. Sözcü, bunlardan yedisinin Türkiye’deki darbe girişimi sonrasında siyasi nedenlerle tutuklandığını tahmin ettiklerine işaret etti. Bunun yanı sıra 35 Alman vatandaşının çoğunlukla siyasi suçlamalar yüzünden Türkiye’yi terk edemediğini ifade eden sözcü, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın “bu vakalar üzerinde yoğun” bir şekilde çalıştığını belirtti. Sözcü, Bakan Maas açısından Türkiye ile ilişkilerin “çok önemli” olduğunu da sözlerine ekledi.

3 İSİM TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Aralarında gazeteci Deniz Yücel, gazeteci çevirmen Meşale Tolu, insan hakları savunucusu Peter Steudtner gibi Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması, Ankara ile Berlin arasındaki ilişkilerde gerginliği tırmandıran konulardan biri olmuştu. Steudtner, geçen yıl Ekim ayında, Tolu geçen yıl Aralık ayında, Yücel de bu yıl Şubat ayında tahliye edilmişti.