Almanya'dan Türkiye'yle silah anlaşmalarıan onay !

Berlin yönetiminden yeşil ışık yaktığı 31 anlaşmanın Leopard tanklarının modernizasyonunu kapsayın kapsamadığı resmi olarak açıklanmadı.



Reuters'ın haberine göre Alman hükümeti 18 Aralık 2017 ile 24 Ocak 2018 tarihleri arasında Türkiye'ye yönelik silah ihracatına ilişkin 31 anlaşmaya onay verdi. Haber, Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in meclise sunduğu soru önergesine verilen cevaba dayandırıldı.

Alman Ticaret ve Enerji Bakanlığı tarafından verilen cevapta silahların tür ve modellerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken sadece silahlara ilişkin kodlar kullanıldı. Söz konusu onayın Türkiye'nin talep ettiği ancak Alman hükümeti tarafından askıya alınan Leopard tanklarının modernizasyonunu kapsayıp kapsamadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Ocak ayında, mevcut hükümetin Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu konusunda kararı yeni hükümet kurulana kadar beklemeye aldığını açıklamıştı.

Türkiye ve Almanya, son dönemde tutuklu Alman vatandaşları nedeniyle bir dizi kriz yaşamıştı. Halihazırda Türkiye'de dört Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor.