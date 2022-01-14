Almanya'dan Turkovac’a vize çıkmadı

Koronavirüs salgını kapsamında Almanya’ya giriş şartları değiştirildi. Yeni şartlar kapsamında, Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı Turkovac ''onay dışı" kaldı.

Türkiye’den sonra en çok Türk'ün bulunduğu Almanya, Türkler'e vize şartlarını güncelledi. 7 Ocak 2022 tarihli güncellemeye göre, “Almanya'da geçerli sayılan aşılardan yaptırmayanlar, hiç aşı olmayanlar; negatif testi olsa bile” ülkeye alınmayacak.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre Tam aşılarını olmayıp da, Almanya'ya girmesinde zorunluluk bulunanlar (duruşma, mahkemede şahitlik gibi) ancak bunu kanıtlarlarsa, karantina şartıyla girebilecek. Aşılarını yaptırmamış olanlar, vize başvurusunda bulunabilecek ancak vizesi olsa bile Moderna, BioNTech, AstraZeneca ya da Johnson&Johnson aşısı olmamışsa, Almanya'ya alınmayacak.

Açıklamada bu, “Zorunlu seyahat nedeni yoksa da aşı olmamış kişiler başvurabilir. Ancak ülkeye girişe, tüm dozlar tamamlanınca izin verilecek” diye özetlendi.

Türk aşısı Turkovac da, Çin aşısı ve Rus aşısı gibi Almanya'da tanınmıyor. Turkovac yaptıranlar, iki dozunu bu aşıdan tamamlasa bile Almanya'ya alınmayacak.

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