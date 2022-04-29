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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Türk Dışişleri'ne çağrılarak ülkesinin Osman Kavala davasını siyasileştiren tutumu kınandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Osman Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i çağırması üzerine, Ankara’daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Schulz, Türk Dışişleri'ne çağrılarak ülkesinin Osman Kavala davasını siyasileştiren tutumu kınandı.

Etiketler almanya dışişleri
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