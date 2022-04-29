Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dünyada bir ilk! Yüzyıllar sonra Anadolu'da gün yüzüne çıktı

Avrupa'nın deprem haritası çıkarıldı: Türkiye'de hangi iller riskli?

İstanbul'daki fabrika yangınından kötü haber geldi: Ölüler ve yaralılar var

Rekor kıran konut fiyatları ve kiralar sonrası bunu da gördük!