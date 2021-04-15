Almanya'ya gönderilen ve geri dönmeyen 45 kişinin isimlerini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya’ya gönderilen ve geri dönmeyen 45 vatandaşın isimlerini açıkladı.

Malatya’da AK Partili Yeşilyurt Belediyesi’nin “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” için Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği ortaya çıkmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre skandal olayla ilgili tartışmalar sürerken, gönderilen kişilerin kimliklerini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba açıkladı.

“ALMANYA'YA GİDENLERİN BİRÇOĞU 30 YAŞIN ALTINDA”

Yeşilyurt Belediyesi tarafından gönderilen kişilerin kimler olduğunu bulduklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şu ifadeleri kullandı;

*Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu insan kaçakçılığı konuşuluyor. Bu her gün yeni bir boyut kazanıyor. Belediye meclis üyelerimiz soruyorlar, ‘bu insanlar kimlerdir' diye Yeşilyurt Belediyesi, ‘bilmiyoruz biz de merak ediyoruz' diyor.

*Onların merakını gidermek için elimizdeki 45 kişilik listeyi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. İsimleri, doğrum tarihleri, TC numaraları hepsi burada. Birçoğu 30 yaşındaki insanlar ve önemli bir skandala imza atılmış durumda.

*Yeşilyurt Belediyesi’nin elinde olduğu halde valiliğin elinde olduğu halde bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Bu bilgileri kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

*45 kişi gitmiş 2 kişi gelmiş 43 kişi Almanya'ya iltica etmiş durumda. Anlaşılıyor ki bu sadece Malatya Yeşilyurt Belediyesi değil birçok AK Parti'li belediyesi eliyle insan kaçakçılığı yapılıyor.

“3 BELEDİYE DAHA BENZER PROJEYLE YURT DIŞINA İNSAN GÖTÜRDÜ”

AK Parti'li birçok belediyenin aynı yöntemle yurt dışına insanlar gönderdiğini belirten Ağbaba, şunları kaydetti;

*İddia odur ki Elazığ Baskil Belediyesi, Elazığ Arıcak Belediyesi ve Ordu Korgan belediyesinde benzer projeler adı altında yurt dışına insanlar götürmüşler. Açık bir organize iş var, açık bir suç var, insan kaçakçılığı var.

*AK Parti'nin bu icadı daha önce dünyada Avrupa'ya gitmek için yola çıkan ülkelere örnek olacak bir icat. Şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle insan kaçırılıyor. Normalde insanlar deniz yoluyla ya da Ege veya Meriç üzerinde hayatlarını riske atarak gidiyorlar.

*Burada insan kaçakçılığı belediye başkan yardımcılarının başkanlığında uçaklara binilerek yapılan bir kaçakçılık ve devletin eliyle yapılan bir kaçakçılık. Belediye hizmet pasaportu istiyor valilik hizmet pasaportunu veriyor ve insanlar yurt dışına kaçırılıyor. Burada müthiş bir para var. Ayrıca bir FETÖ bağı var mı mutlaka araştırılması lazım.