Alp Ertürk gibi gençler varken, gelecekten umudu kesmeyin

Alp Ertürk, Robert Kolej’de okuyan bir 12. sınıf öğrencisi. Ekonomi veya Sosyoloji alanında eğitimine devam etmek istiyor. Hepimizi etkileyen bu alandaki önemli konuları bugüne kadar kimsenin yapmadığı farklı bir bakış açısı ile anlatmak ve aktarmayı seviyor.

Alp Ertürk bunun için de çocukluğundan beri özel ilgi duyduğu ve özellikle pandemi sürecinde kendi kendini geliştirdiği 2-D ve 3-D animasyon dünyasını bir araç olarak kullanmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda geçen yıl Türkiye’de lise seviyesindeki ilk Animasyon Kulübünün Robert Kolejinde kurulmasına liderlik ederek Kulüp’ün de ilk başkanı oldu.

Yaptığı animasyon filmleri ile toplumsal bir çok olayı basit, sade ve anlaşılır animasyon çalışmaları ile küçükten büyüğe bir çok insanda farkındalık yaratmak ve bilinçlendirmek amaçlı kullanmaya başladı. Ve üzerinde 1,5 yıldır çalıştığı projesini geçtiğimiz hafta tamamlayarak çok farklı ve uzun yıllar hatırlanacak, çarpıcı bir sosyal farkındalık projesini gerçekleştirmeyi başardı.

Alp Ertürk, “Proje 1,5 yıl önce aklıma geldi ve İstanbul Vakfı yöneticileri ile görüşerek detaylandırdık ve çerçevesini belirledik. Başlangıç olarak Vakfın çok önemli ve büyük projelerinden biri olan “ İlham Veren Adımlar “ , isimli çok özel kadınları hikayelerini anlatan kitabın ingilizce çevirisini düzenleyerek bu projeye küçük te olsa bir katkı sağlamaya çalıştım. Bu çok özel hikayeleri okurken, çevirinin de ötesinde bir şeyler yapabileceğimi hissettim. İşte bu düşünceler içinde İstanbul Vakfı yöneticileri ile bu projenin sürdürülebilirliğine destek olabilecek bu yıl yeni ve farklı bir tanıtım çalışması yapabileceğimizi düşündük. Çünkü bu güzel kitap çok daha büyük kitlelere ulaşmalı, birçok kişi bu hikayeleri okumalı, bu hikayeler, birçok insana ilham vermeli ve güç vermeli diye düşündüm. Bunun için bu kitap ne kadar çok basılırsa, dağıtılırsa ve satılırsa doğal olarak o kadar çok ta gelir yaratacak. Ve bu gelirler ile de ihtiyacı olan daha fazla kız arkadaşlarımızın eğitimlerini tamamlaması ve hayallerinin peşinde koşmasını sağlayacaktı.

Bu amaçla kitabın içindeki hikayelerden beni en çok etkileyen, zorluklara rağmen cesaretle ideallerinin peşinden giderek hayallerini gerçekleştirmiş ve birçok başarıya imza atmış olan Millî Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı olmuştu. Kendisiyle aynı yaşlarda olmamız onun küçüklüğünden itibaren sanata olan ilgisi beni ona daha yakın hissetmemi sağlamıştı. Projemi onunla paylaştığımda da benim kadar heyecan duyarak olur demesi beni daha çok cesaretlendirdi. Ve sonrasında onunla birlikte oluşturduğumuz senaryoyu 3-D animasyon filmine dönüştürmem yaklaşık bir yıl sürdü.

4 Ekim 2023 tarihinde Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışmasının Ödül Töreninde tanıtımı yapılan proje filmim Jüri özel ödülünü almaya hak kazandı. Ve böylece hayalimin ilk bölümü gerçekleşmiş oldu. İlham Veren Adımlar Kitabı’nın tanıtımı için hazırlanan filmim gösterime başlamıştı. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyüt Hayallerini Projesinin lideri eşi Dilek İmamoğlu’nun tanıtım sonrası yaptıkları sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar ve çeşitli yazılı ve görsel medya haberleri ile animasyon filmimiz on milyondan fazla insana ulaşmış oldu. Bu benim için başlangıçta hayal ettiğim sosyal farkındalık ve tanıtım faaliyetlerinin çok daha büyük kitlelere ulaşmış olması demekti. Böylece bu yıl 3.000’den fazla kız arkadaşımıza destek olacak bu önemli projenin bu kadar hızlı ve yaygın şekilde milyonlarca insana ulaşmış olmasının sevincini ve mutluğunu yaşadım ve hala yaşıyorum.

Umarım bundan sonra da bu animasyon filmi hızla yayılarak, bir çok insana ilham kaynağı olur ve hayallerinin peşinde koşmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini hatırlatır.

Bu projede bana destek olan İstanbul Vakfı Yöneticilerine ve tabi ki kahramanım Sümeyye Boyacı ile projemi milyonlarca insanla paylaşan İBB başkanı sayın Ekrem İmamoğlu ve proje lideri sayın Dilek Kaya İmamoğlu’na çok teşekkür ederim. “ dedi.

İstanbul Vakfı Animasyon Projesi

1990 yılından beri yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren İstanbul Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile organik bağa sahip tek vakıftır.

Vakfın temel öncelikleri; kadın ve kız çocuklarını güçlendirmek / eğitim alanında öğrencilere destek vermek, yoksullukla mücadele kapsamında İstanbulluların ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaçları karşılamak için finansman sağlamak ve bireylerin çevre bilincini arttırmaya yönelik politikalar başta olmak üzere çeşitli alanlarda kampanyalarla farkındalık yaratmaktır.

Vakıf; eğitim, kadın girişimciliği ve istihdamı, çevre, melek yatırımcı ağları, teknoloji odaklı büyüme ve gelişme ile birlikte kültür ve sanat alanında farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirerek; ulusal ve uluslararası ölçekte yenilikçi stratejiler ve projeler geliştirmeyi hedeflemekte, Türkiye’nin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek vermeyi amaçlamaktadır.

Bireylerin katılımcı demokrasi kültürünü güçlendirmek için; büyük bir gönüllü ağı ile, mentorluk ve gönüllülük programları düzenlemektedir.

Büyüt Hayallerini Projesi

Sayın Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde, İstanbul Vakfı çatısı altında başlatılan bu uzun soluklu projenin amacı; Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların ve gençlerin hayatlarına dokunarak eğitim ve emek mücadelelerine destek olmak, onlara cesaret vermek ve farkındalık yaratarak onların "ben de yapabilirim" inancını pekiştirmektir.

Büyüt Hayallerini; bütün çocukların geleceğini güzelleştirecek, daha mutlu, daha eşit ve daha özgür bir dünyayı var etmelerine yardımcı olacak çalışmalarla devam eden gelişim programıdır.

Kız öğrencilere sağlanan eğitim bursu desteği, proje kapsamında basılan yayınlar, kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri, planlanan etkinlikler ve geliştirilen iletişim ağları ile proje kendini besleyen ve her alanda genişleyen bir yapıya sahiptir.

Büyüt Hayallerini Projesi bütünsel bir bakış açısıyla içerisinde sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı kesimdeki çocuklara ve kadınları farklı açılardan güçlendirmeyi hedefleyen birçok alt projeyi bünyesinde barındırmaktadır.

Büyüt Hayallerini Projesi kapsamında, eğitimde cinsiyet eşitliğini desteklemek amacı ile her yıl bir tane olmak üzere toplam üç ayrı kitabın basımı hedeflenmiştir. Yaşadığı ülkenin sınırlarını aşmış 40 kadının hikayesinin, 40 ayrı yazar tarafından anlatıldığı serinin ilk kitabı olan “İlham Veren Adımlar” 2021 yılında yayınlanmıştır. Kitap; İngilizce, Portekizce, Arapça ve Farsça dillerine çevrilmiştir. Almanca çeviri çalışması devam etmektedir. Kitap 6. baskı ile birlikte toplam 135 bin adet basılmıştır.

Kitabın satışından elde edilen gelirle, eğitimin her kademesindeki kız öğrencilere eğitim desteği verilmek üzere “Büyüt Hayallerini Eğitim Bursu” oluşturulmuştur. Oluşan burs ile 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 1500 üniversiteli kadın öğrenciye burs verilmekte olup bu sayının 2023-2024 döneminde 3000’e çıkarılması hedeflenmektedir.

Kapsayıcı bakış açısıyla “Büyüt Hayallerini Projesi”nde atılan her adım gençlere ilham olmaya devam etmektedir.

Animasyon Projesi

Projemiz nefes alan, deneyim ve tecrübeleriyle birlikte gelişerek büyüyen bir projedir. Bu yolda genç gönüllülerimizin fikirlerini her alanda önemseriz. Genç gönüllülerimizin yaratıcılığı ve özgün bakış açıları, Büyüt Hayallerini Projesini daha canlı, daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir kılmaktadır. Ayrıca gönüllülerimizin projelere katkısı, gönüllülerimizin ve hedef kitlemizin öğrenme ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Projelerdeki deneyimleri sayesinde, liderlik becerilerini geliştirir, iş birliği yeteneklerini artırır ve sorumluluk duygularını güçlendirirler. Böylece Büyüt Hayallerini Projesiyle yolu kesişen her birey, çok yönlü olarak gelişir ve fikirilerini, hayallerini hayata geçirmek için alan bulurlar.

İlham Veren Adımlar kitabıyla yolları kesişen bir lise öğrencisi, Millî Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı’nın hikayesinden çok etkilenmiş ve kendi ilgi alanı dahilinde projeye katkı sunmak istemiştir. Bu etkilenmenin temel sebeplerini, zorluklara rağmen cesaretle ideallerinin peşinden giderek hayallerini gerçekleştirmiş ve birçok başarıya imza atmış olan Sümeyye Boyacı’nın kendisiyle çok yakın bir yaşta olmasını tarif eder genç gönüllümüz. Uzun yıllardır animasyon yapımına eğilen ve kendini geliştiren gönüllümüz, Sümeyye Boyacı’nın hayatını animasyona çevirmek için Vakfımızla iletişime geçmiştir.

Projenin Amacı;

Büyüt Hayallerini Projesi kapsamında yapılacak olan animasyon projesi ile;

Genç fikirlerin hayata geçirilmesine destek sağlanması,

İnsanların bu konuda teşvik edilerek içlerindeki potansiyel konusunda farkındalığının arttırılması,

Projeyle ilgili farkındalık oluşturulması,

İlham Veren Adımlar kitabının bilinirliğin attırılmasıdır.

Projenin Çıktıları;