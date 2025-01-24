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Alparslan Kuytul gözaltına alındı; müritleri sokağa indi

Alparslan Kuytul gözaltına alındı; müritleri sokağa indi
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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Kuytul'un gözaltına alınmasını protesto eden 34 gösterici gözaltına alındı.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu ve eski başkanı Alparslan Kuytul, gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ulus Meydanı'nda gözaltı kararını protesto eden 34 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "24 Ocak 2025 günü saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, müdahale sırasında yaşanan olaylarla ilgili, görevli personel hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi. 

Etiketler Alparslan Kuytul gözaltı ankara protesto ulus meydanı
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