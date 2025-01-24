Alparslan Kuytul'dan ''gözaltı'' yalanlaması

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı eski Yöneticisi Alparslan Kuytul, gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı eski Yöneticisi Alparslan Kuytul, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı.

Alparslan Kuytul'un sosyal medya hesaplarından haberlere ilişkin yalanlama geldi. Haberin doğru olmadığı belirtilen açıklamada Anadolu Ajansı'ndan düzeltme talep edildi.

Kuytul'un açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna Açıklamamdır! Gözaltına alındığıma dair çıkan haberler yalandır.

Ben şu anda evimde kitabımı okuyorum. Ya başkasıyla karıştırılmış ya da bazı derin güçler bana gözdağı vermek için bu yalan haberi yayınlatmış olabilirler.

Bu yalan bilgiyi giren haber siteleri Anadolu Ajansını kaynak göstermektedirler. Anadolu Ajansı derhal tekzip yayınlamalıdır!"