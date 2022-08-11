Alper Borucu: Yakın Gelecekte Dizel Araçlarla Vedalaşabiliriz

Kick boksa duyduğu büyük ilgi ile tanınan Alper Borucu aynı zamanda Novi Cars'ın da işletmecisi. Genç ve başarılı isim bir kick boks organizasyonu olan XFight Arena'nın ana sponsoru olmuş, bir kez daha adından söz ettirmişti.

Otomotiv dünyanın geleceğine yönelik açıklamalar yapan Borucu; "Gelişen teknolojiden doğal olarak otomotiv sektörü de payına düşeni fazlasıyla alıyor. Bu değişim çerçevesinde ilk olarak araçların donanımları ve sunduğu özellikler form değiştirmeye başladı. Şimdi ise sıra yavaş yavaş yakıt seçeneklerine de geliyor. Böyle giderse yakın gelecekte dizel araçlarla vedalaşabiliriz." sözleriyle önemli bir noktaya değiniyor. Açıklamalarına devam eden Borucu; "Birçok otomotiv markasının modelleri arasında dizel araçlara yer vermemesini de bu çerçevede değerlendirebiliriz."

Novi Cars'ın işletmecisi Alper Borucu; "Yakıtların çevreye verdiği zarar hep bir tartışma konusuydu. Özellikle Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde dizel kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar yapılıyordu. Hibrit ve tamamen elektrikli araçlar da bu çevre hassasiyetleri sonucunda ortaya çıktı." sözleriyle çevreci etkenlerin yakıt tüketimine yön verdiğini dile getiriyor. Genç ve başarılı isim Borucu; "Hibrit ve tamamen elektrikli araçlar henüz ülkemizde yaygınlaşmasa da küresel çapta fazlasıyla kabul gördü. Öyle ki otomotiv sektörünün geleceği de bu araçlarda görülüyor. Bu nedenle çok sayıda otomotiv devi marka birkaç yıl içinde tamamen elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu."

Sektörün geleceğine yönelik açıklamalarına devam eden Alper Borucu; "FIAT markasının portföyünde dahi artık hibrit araç var. Bu durum bence otomotiv dünyasının gideceği noktayı en net şekilde gösteriyor. Bununla birlikte dizel araçların bir nebze tehlikeye girdiğini görüyoruz. Birçok önemli otomotiv üreticisinin dizel araç üretmekten vazgeçtiğini görebilirsiniz. Özellikle markaların yurtdışı portföyünde dizel araç sayısı yok denecek kadar az." sözlerinin ardından dizel araçlardan neden vazgeçildiğini de açıklıyor; "Çevre kirliliğine karşı gösterilen hassasiyet, enerji maliyetlerini düşürme kaygısı ve motorinin yüksek maliyeti bir anlamda dizel araçların durumunu belirledi diyebiliriz. Bu tehdit şu an benzinli araçlar için geçerli değil. Ancak hibrit ve tamamen elektrikli araçların sayısının artması durumunda benzer bir son benzinli araçlar için de mümkün olabilir." ifadeleriyle açıklamalarını bitiriyor.