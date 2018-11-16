Alperen Ocakları'nı karıştıran rezalet

Elazığ Alperen Ocakları Üyesi 17 yaşındaki F. Y., Alperen Ocakları eski başkanı E.Y.Ö. ve birçok ocak üyesi hakkında şikayetçi oldu. F.Y., Ocak üyesi 24 yaşındaki gençle cinsel ilişkiye girdiğini, bunu öğrenen başkan ve yanındakilerin kendisini bıçakla tehdit edip dövdüklerini ve başka birine tuzak kurdurttuklarını iddia etti. F.Y., "Ben ellerimi kalorifer borusuna iple bağlayarak benimle bu şekilde ilişkiye girmesini istedim o sırada ocaktakiler içeriye girdi" dedi



Cinsel istismara uğrayan F.Y, eski başkan Ö. ve beraberindeki isimlerden; darp, tehdit, gasp ve zorla alıkoyma suçlarından davacı ve şikayetçi olarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bir ifade verdi.

'KENDİ İSTEĞİMLE ORAL SEKS YAPTIM, ÖĞRENİNCE DÖVDÜLER'

Ocak üyesi 24 yaşındaki A.K. isimli kişiyle kendi isteğiyle bir cinsel ilişki yaşadığını belirten F.Y, "Aramızda bir süre sohbet ettikten sonra birlikte Akar Otel’in teras katına çıktık ve burada kendi isteğim ile zorlama olmadan kendisine oral seks yaptım. Bunu ücret karşılığı yapmadım ve bu olay bir daha olmadı" dedi.

F.Y, "Bu olayı ocaktakilerin yaklaşık 3 gün önce öğrendiklerini öğrendim" diye belirtirken, "Ben odaya girince E.Y.Ö. benden telefonumu alarak benim mesajlarıma bakmaya başladı ve daha önce Abdurrahman ile aramızda geçen mesajları okudu, benim telefonum hala bu şahısta bulunmaktadır ve bana ‘p.ç, şerefsiz, karaktersiz, i.ne’ diyerek hakaret etti ve ‘seni her türlü kullanırım, babana söylerim, ailene söylerim, hayatını karartırım" dediğini iddia etti.

"YA BENİMLE İLİŞKİYE GİRERSİN YA DA SENİ BIÇAKLARIM"

"Daha sonra E.Y.Ö. bana bir tokat atarak odadan dışarı çıktı. H.C. benim, kafama yüzüme yumruk ve tokat atmaya, bacaklarıma tekme atmaya başladı ve o da odadan çıktı. Medet ve F. Şanik ile odada yalnız kaldık ve konuşmaya başladık. Kendileri ile anlaşmaya çalıştım ve suçlu olmadığımı söyledim. Her ikisi de ayağa kalkarak bana vurmaya başladılar. Kafamı duvara vurdular, yumruk ve tokat attılar ve tekmelediler" diyen F.Y, "Medet ayağından çıkardığı çorabı benim ağzıma soktu ve Medet ve F. beni tekrar dövmeye dövmeye ve kemerle beni darp etmeye devam ettiler" diye ifade etti.

"F. ve E. bana abdest alıp tövbe namazı kılacaksın dediler ve bana abdest aldırdılar. Beni namaz kıldırmak için tekrar odaya aldıklarında F. üzerinde bulunan gömleği çıkarttı ve bana ‘ya benimle ilişkiye girersin ya da seni bıçaklarım’ dedi" diye ifade eden F. Y., "Ben ikisini de kabul etmedim. Bu sırada yanımızda soyismini bilmediğim Şemsettin isimli şahıs da vardı. F. bu sırada Şemsettin isimli şahsa bıçağı çıkarmasını söyledi. Şemsettin bana bıçak batıracağı esnada ben dayak yemeyi kabul ettim" dedi.

F.Y., ifadesinde kendi isteğiyle ilişkiye girdiği A.K.'nin de ocak üyeleri tarafından dövüldüğünü belirtti.

"KALORİFER BORUSUNA İPLE BAĞLAYARAK BENİMLE BU ŞEKİLDE İLİŞKİYE GİRMESİNİ İSTEDİM"

3 Kasım günü ifade veren F.Y, ifadesinde, M.T. isimli işadamına E.Y.Ö.'ün zorlamasıyla tuzak kurduklarını da aktarırken, E.Y.Ö.'ün Taşkıran'ın çok zengin olduğunu söylediğini de iddia etti.

Taşkıran ile, "aynı kafede buluşarak sohbet etmeye, şahsın güvenini kazanmaya başladım" diye belirten F.Y., kurguladıkları planı şu şekilde anlattı:

"Bu şahıs ile çarşı merkezinde buluştuk ve daha önceden planlayarak ayarladığımız eve şahsı götürdüm. Bu şahıs ile evin içinde bir odaya geçtik ve beni soymasını istedim. Kıyafetlerimi ve kendi kıyafetlerini çıkartmasını istedim. Mustafa Taşkın isimli şahıs da benim dediklerimi yaparak beni soydu ve kendisi de soyundu. Ben ellerimi kalorifer borusuna iple bağlayarak benimle bu şekilde ilişkiye girmesini istedim. Bu sırada odaya E.Y.Ö., F. Şanik, H.C. Baygeldi, Çağatay, Z. ve Atçı geldiler. Beni ve Mustafa Taşkın isimli şahsı darp etmeye başladılar, bu sırada dışarıdan B.Ö. isimli şahıs da geldi. Şahıslar odaya girince Atçı lakaplı şahısta ve soyismini bilmediğim Z. isimli şahısların ellerinde silah vardı. Taşkın isimli şahsa kendilerinin polis olduklarını söylediler. "

İfadesinde olayı anlatan F.Y., M.T.'ın ocak üyeleri tarafından darp edildiğini de belirtirken, "B.Ö. isimli şahsın elinde bıçak, H.C.’ın elinde jop, Çağatay’ın elinde ip ve F.’ın elinde içerisinde çamaşır suyu olan iğneli şırınga bulunuyordu. Ben ve E. evden çıktık. Bu sırada evde kalan şahıslar Mustafa Taşkın isimli şahsı darp etmeye devam ettiler ve şahıstan para istediler. Ben bundan sonra olanları şahısların konuşmalarından duydum. Bu sırada E. bana Mustafa Taşkın ait Ziraat Bankası kredi kartını ve şifresini verdi ve hesabı kontrol etmemi söyledi. Ben de saat 14.40-15.00 sıralarında İzzetpaşa Camisi’nin yan tarafından bulunan Ziraat Bankası bankamatiğine gittim, kontrol ettiğimde hesapta 10 TL para olduğunu gördüm. Bu parayı çekerek E.’e 1 paket sigara aldım. Ekrek ve diğer şahıslar bu sırada şahsın üzerini ararken bir banka dekontu bulmuşlar ve şahsın hesabından bir gün önce 950 milyar lira para çekildiğini anlamışlar. Mustafa Taşkın isimli şahıs şu an 5 Bin TL nakit para verebileceğini söylemiş, adamı serbest bıraktılar ve para getirmesi için kuyumcuya yolladılar. Adam kuyumcudan para alıp tekrar eve geldi. Şahıslar adamdan parayı aldılar ve Alperen Ocakları’na geçtiler" diye ifade etti.

"E.Y.Ö. adamı bıraktıkları için diğer şahıslara kızdı ve ardından 5 Bin TL parayı aralarında paylaştırmaya başladı. E. bu paradan yaklaşık 2500 TL aldı ve ben de kendisinden 500 TL kadar para aldım" diyen F.Y, "Daha sonra yaklaşık 1 hafta kadar sonra Mustafa Taşkın isimli şahsın E.’i arayarak sizi polise şikayet edeceğim diyerek telefonu kapattığını öğrendim. Ayrıca E. bana eğer bu olay duyulursa ve beni polis yakalarsa kendilerinin isimlerini vermemem konusunda beni tehdit etti" diye belirtti.

3 Kasım günü ifade veren F.Y.,'nin şikayetçi olduğu isimlerin gözaltına alındığı ve daha sonra ise serbest bırakıldığı aktarıldı. M.T.'ın şikayeti üzerine dün gece aynı isimlerin tekrardan gözaltına alındığı ve savcılığın karşısına tekrardan çıktıkları belirtildi.

SORUŞTURMAYI DOĞRULADILAR

Öte yandan, Alperen Ocakları kaynakları ise, soruşturmayı doğruladı. Kaynaklar, ancak sürecin yargı aşamasında olduğunu ve konuşamayacaklarını belirttiler.