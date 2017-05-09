ALTAY şehir savaşları için hazırlandı

Otokar, ALTAY tankını meskun mahallerde çatışmaya uygun hale getirmek için çeşitli geliştirmeler yaptı. Bu kapsamda tankın dar alan hareket kabiliyeti iyileştirildi, görüş açısı artırıldı. Ayrıca araca reaktif zırh ve dozer bıçağı ilave edildi.

İstanbul - Otokar, envanterindeki 15 araç ve bu araçlara yönelik kuleler başta olmak üzere yeni sistemlerini IDEF 2017'de sergiledi. Halen seri üretim için SSM'nin değerlendirmesinin devam ettiği milli ana muharebe tankı ALTAY'ın, meskun mahal çatışmaları için donatılmış bir versiyonu da Otokar standında yer aldı. Otokar, yeni tip 30 mm uzaktan komutalı kule sistemi MIZRAK-30 da ilk kez gösterildi.





Dozer bıçaklı, reaktif zırhlı ALTAY-AHT



ALTAY tankı üzerinde, son dönemde sıklıkla yaşanan meskun mahallerde çatışma ortamındaki tehditlere göre geliştirmeler yapıldı. Otokar, asimetrik harp şartlarının dikkate alındığı tasarımında, burulabilen süspansiyon geliştirildi. Böylece aracın dar alanlarda hareket kabiliyeti arttı.



Ayrıca ALTAY için, tanksavar silahlara karşı reaktif zırh ve çubuk zırh sistemi oluşturuldu. Daha iyi görüş için YAMGÖZ sistemi geliştirildi. Uzaktan komutalı silah sisteminin konumu da görüş için iyileştirildi. El yapımı patlayıcılara karşı jammer eklenen ALTAY, bir atış aldığında bunun yerini tespit edecek donanımla güçlendirildi. Lazer güdümlü tanksavara, lazer işaretçilere karşı lazer uyarı sistemi de eklendi.



ALTAY AHT, akıllı sis sistemi, silahları tehdit yönüne otomatik döndüren sistemeleri de kullanabilir hale getirildi. Yine meskun mahal çatışmalarının gerekli kıldığı dozer bıçağı da ALTAY AHT'ye eklendi.



Öte yandan, ALTAY Ana Muharebe Tankı (AMT) de IDEF'te yeni kamuflaj boyasıyla boy gösterdi.



Otokar, geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemi olan MIZRAK'ın yeni versiyonu MIZRAK-S'i de ARMA 8x8 platformu üzerinde ilk kez IDEF'te sergiliyor.