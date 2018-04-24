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  3. 24 Nisan 2018 18:22

Altay tankı ihalesini kazanan firma belli oldu

Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimi ve motor geliştirilmesi için yapılan ihaleyi BMC kazandı.

Altay tankı ihalesini kazanan firma belli oldu
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Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde karara varıldı.

SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verildi.

Altay tankının seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu.

HİSSELERİ DÜŞTÜ

Altay tankı ihalesini BMC'nin kazanmasına yönelik haber sonrası Otokar hissesi yüzde 6, Tümosan'ın hissesi ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

AA

seri üretim , motor , altay , ihale , bmc
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