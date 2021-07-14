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  3. Altı ayda 101 terör eylemi engellendi

Altı ayda 101 terör eylemi engellendi

Altı ayda 101 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Soylu, terör ve FETÖ ile mücadeleye değindi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik.

15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik. Aynı dönemde 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik."

Etiketler süleyman soylu terör eylem terörist pkk ışid deaş ypg
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