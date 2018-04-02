Altı kurşuna rağmen darbecileri püskürttü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davada, müşteki beyanı alındı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Merkez Orduevi'nde konutu bulunan Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi derdest etmeye gelen dört darbeciyi ölümü göze alarak püskürten Uzman Çavuş Erdal Anbarcı, o gece yaşandıkları anlattı. Müşteki Uzman Çavuş Anbarcı: "Ben ve er Müslüm kaçmadık. Onlar bize ateş etmeye başladı, mermiler bize doğru geliyordu. Ateş mesafesi beş metreydi. İlk mermi sağ koluma isabet etti, ikinci mermiyi omuriliğimden yedim. Üçüncü mermi de aynı yere denk geldi. Dört ve beşinci mermiler ise sağ diz altıma geldi. Secde eder gibi tabancamın üzerine çöktüm. Altıncı mermiyi de sağ koltuk altından yemişim. O mermiyi de 14 gün sonra hemşire fark etti" Çocuklarım aklıma geldi, tekbir getirmeye başladım. Beni göreve çağırsınlar giderim, oturduğum yerden de ateş ederim, bu vatana canım feda. Müslüm ile biz o gün oradan kaçmadık, yılmadık ama onlar çil yavrusu gibi dağıldı" dedi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmada, Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi derdest etmeye gelen dört darbeciyi ölümü göze alarak püskürten Uzman Çavuş Erdal Anbarcı, 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Merkez Orduevi Korumalı Konutlar nizamiyesinde nöbetçi olduğunu belirten Anbarcı, olay tarihinden birkaç gün önce lojman güvenlik kamera kablolarının bilinçli bir şekilde sökülmüş olduğunu fark ettiğini söyledi.

Kameraları, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz sabah saatlerinde yaptırdıklarını, bu sayede darbecilerle girdiği çatışma anlarının kayıt altına alındığını ifade eden Anbarcı, kabloların kimler tarafından çıkarıldığına dair bilgisinin olmadığını belirtti.

A BLOKTAKİ BİR ASKER KOŞARAK YANIMIZA GELDİ

Akşam saatlerinde lojman nizamiyesine üç araçla gelen bir gurup askerin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında görevli olduklarını söylediklerini bildiren Anbarcı, "Bunlardan bir binbaşı, kaç askerin nöbette olduğunu, kameraların faaliyette olup olmadığını ve silahımdaki mermileri sordu. Güvenlik kameralarının görüntülerinin aktarıldığı televizyona bakmamızı engelliyorlardı. Daha sonra bir başçavuş, binbaşıya 'Hadi gidiyoruz' deyip bizi iteleyerek çıktılar. Bu sırada A bloktaki bir asker koşarak yanımıza geldi, 'Komutanım o araçları çıkarmasaydınız, Korgeneral Fikret Erbilgin'i aldılar' dedi. Telsizden Merkez Orduevinin nizamiyesine anons çektim ancak araçtakiler kapıları yıkarak çıktılar." ifadelerini kullandı.